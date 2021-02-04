У Києві продавець шаурми напав на журналістів і вкусив оператора (відео)

Журналістів не пустили до МАФу з продажу шаурми

Правоохоронці затримали чоловіка, який спровокував конфлікт зі знімальною групою телеканалу, і відкрили провадження

У середу, 3 лютого, біля станції метро «Політехнічний інститут» продавець шаурми напав на знімальну групу телеканалу «Київ».

Журналістка вирушила до закладу харчування, в якому продають шаурму. Як повідомляє «Київ медіа», знімальна група ледь встигла зайти до МАФу, як їх буквально виштовхали звідти.

Працівник закладу постійно повторював: «Не треба нас знімати».

Після того, як журналісти вийшли з МАФу, на них напав працівник закладу: кричав, штовхався та вимагав якогось дозволу.

Наприкінці сутички чоловік зачинив вітрину та обурено пішов всередину закладу.

Знімальна група викликала на місце події поліцію, адже працівник кіоску застосував силу до журналістів, зокрема вкусив оператора.

На місці поліцейські опитали заявника, який пояснив, що під час проведення зйомок невідомий спровокував конфлікт з працівниками телеканалу. Правоохоронці встановили особу правопорушника. Це – громадянин іншої держави, 1980 року народження. Його затримали у порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до чотирьох років.