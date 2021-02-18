Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)

Квартира майже до стелі була забита мотлохом

Випадки захаращення квартир у Києві не поодинокі

Мешканці квартири будинку на вул. Ентузіастів 47/1 роками стягували до домівки усілякий мотлох, створюючи незручності сусідам.

Звільнити будинок від сміття допомогли комунальники, поліція та співробітники Дніпровської райдержадміністрації. Загалом із квартири було вивезено 7 тонн сміття. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради з фракції «Удар» Олесь Маляревич.

«Це у нас на Русанівці, Ентузіастів 47/1, люди зберігали у себе в квартирі 7 тонн сміття та 2 одиниці зброї. Це не кадри з фільму, це реальне життя!» – написав депутат і продемонстрував фото.

Поліція вилучила зброю. Сміття з квартири вивезли.

Такі випадки захаращення квартир у Києві не поодинокі. Через таких «плюшкіних» у будинках нестерпний запах, антисанітарія і, крім того, підвищений рівень пожежної небезпеки.

Синдром Плюшкіна – порушення поведінки, пов'язане зі збиранням великої кількості непотрібних предметів і речей у своєму будинку. Люди, які страждають на це психічне порушення, найчастіше навіть не усвідомлюють проблеми.