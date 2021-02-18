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    Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)

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    Квартира майже до стелі була забита мотлохом - Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)
    Квартира майже до стелі була забита мотлохом
    Фото: Олесь Маляревич, Facebook

    Випадки захаращення квартир у Києві не поодинокі

    Мешканці квартири будинку на вул. Ентузіастів 47/1 роками стягували до домівки усілякий мотлох, створюючи незручності сусідам.

    Звільнити будинок від сміття допомогли комунальники, поліція та співробітники Дніпровської райдержадміністрації. Загалом із квартири було вивезено 7 тонн сміття. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради з фракції «Удар» Олесь Маляревич.

    «Це у нас на Русанівці, Ентузіастів 47/1, люди зберігали у себе в квартирі 7 тонн сміття та 2 одиниці зброї. Це не кадри з фільму, це реальне життя!» написав депутат і продемонстрував фото.

    Поліція вилучила зброю. Сміття з квартири вивезли.

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    Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)
    Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)
    Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)
    Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)
    Рекордне захаращення житла. З квартири в Києві вивезли 7 тонн сміття (фото)
    Фото: Олесь Маляревич, Facebook

    Такі випадки захаращення квартир у Києві не поодинокі. Через таких «плюшкіних» у будинках нестерпний запах, антисанітарія і, крім того, підвищений рівень пожежної небезпеки.

    Синдром Плюшкіна – порушення поведінки, пов'язане зі збиранням великої кількості непотрібних предметів і речей у своєму будинку. Люди, які страждають на це психічне порушення, найчастіше навіть не усвідомлюють проблеми.
    Теги: Київ Русанівка сміття житло кияни квартира
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