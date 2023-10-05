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Продаж Ocean Plaza: названо стартову ціну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Продаж Ocean Plaza: названо стартову ціну
фото ілюстративне

Підготовка для приватизації частки у розмірі 66,65% вже розпочалася

Державну частку торгового центру Ocean Plaza можуть продати на аукціоні. В уряд направили відповідну ініціативу. Про це повідомляє Фонд державного майна.

У відомстві зазначають, що звернулися до уряду з ініціативою включити державну частку ТРЦ Ocean Plaza до переліку великої приватизації для продажу на відкритому аукціоні.

Підготовка для приватизації частки у розмірі 66,65% вже розпочалася. У жовтні-листопаді мають відбутися п'ять аудитів – юридичний, фінансовий, технічний, форензік та репутаційний, які дадуть розуміння ринкової вартості активу стратегічним інвесторам.

Як наголосили у фонді, об'єкт рекомендуватимуть для продажу на відкритому аукціоні у системі «Прозорро.Продажі». Стартова ціна на рівні балансової вартості – 1,32 млрд грн.

«Враховуючи, що в останній рік результати малої приватизації показують зростання ціни під час аукціонів у середньому майже втричі, ФДМУ очікує, що зможе продати актив дорожче за балансову вартість», – уточнюють у відомстві.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА.

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ була російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга, через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року.

Об'єкт розташований на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Нагадаємо, що Фонд держмайна офіційно став власником 66,65% частки в одному з найбільших ТРЦ Києва – Ocean Plaza 26 червня.

Теги: Київ

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