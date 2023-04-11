ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави

ТРЦ Ocean Plaza є одним з найбільших в Україні

Апеляційну скаргу подала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не була стороною в адміністративній справі. Її відхилили

Рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію на користь держави двох третин ТРЦ Ocean Plaza, що належали російському олігарху, набуло чинності. Відповідну ухвалу оприлюднили в єдиному реєстрі судових рішень.

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Наприкінці березня колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовила у відкритті апеляційного провадження в цій справі. З того моменту рішення набрало законної сили.

Апеляційну скаргу відхили з тої причини, що її подала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не була стороною в адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України.

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Відповідачами за позовом були російський олігарх Аркадій Ротенберг, його син Ігор Ротенберг та бізнес-партнери Олександр Скоробогатько та Олександр Пономаренко.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». З серпня 2022 перейшла в управління агенції з розшуку та менеджменту активів – АРМА. Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга[3], через це 25 липня 2022 року центр було закрито. 12 серпня Печерський райсуд Києва скасував арешт на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і розморозив рахунки, ТРЦ був відкритий у жовтні 2022 року. Знаходиться на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Нагадаємо, нещодавно суд виніс остаточне рішення щодо законності націоналізації «Приватбанку».