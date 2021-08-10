Київ оштрафував керівника вандальних зйомок на Софійській площі та підраховує збитки

Організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва

Міська влада оштрафувала керівника рекламних зйомок компанії Red Bull на Софійській площі на 1700 грн. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook столичний активіст, радник київського міського голови на громадських засадах Ігор Луценко.

«Якщо б у міста була своя муніципальна поліція - без зброї, але з повноваженнями – то цей шабаш б миттєво б згорнули. А так київська влада оштрафувала Єлизавету Олашко, керівника зйомок, на 1700 грн, це все, що могли зробити в рамках закону. Зараз рахують збитки, щоб писати заяву про кримінальне правопорушення», – написав він.

Своєю чергою, заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив, що компанія Red Bull планувала проводити свої зйомки протягом двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Він оприлюднив лист-відмову столичної влади.

«Незважаючи на це, компанія влаштувала самодіяльність. В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення – традиційної київської жовтої клінкерної цегли», – додав Усов.

За його словами, зараз міські служби підраховують збитки, спрямовують звернення до прокуратури щодо пошкодження комунального майна.

Також силами «Київавтодору» буде оперативно унеможливлено самовільний заїзд приватних автомобілів на площу.

Як повідомлялося, 10 серпня вранці на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин.

Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою київської влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Наразі представники компанії Red Bull намагаються відмити бруківку Софійської площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту.