Представники Red Bull намагаються відмити понівечену ними Софійську площу (відео)

Поки що намагання відмити площу від слідів шин не приносять жодного результату

Софійська площа чорна від шин після зйомок рекламного ролика

Представники компанії Red Bull, що 10 серпня вранці знімала рекламний ролик на Софійській площі, намагаються відмити бруківку площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, представники Red Bull заявили, що «буде краще, ніж було».

«Поки їхні старання не приносять жодного результату: площа вся чорна від шин і абсолютно понівечена», – зазначив Гончаренко.

Як повідомлялося, на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. Про це повідомив перший заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин.

Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена.

Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб. За її заявою поліція відкрила кримінальне провадження.