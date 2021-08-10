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    Відкрито провадження за фактом ДТП, в якій загинув маленький хлопчик

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    Водій автомобіля Nissan Maxima не поступився дорогою та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia - Відкрито провадження за фактом ДТП, в якій загинув маленький хлопчик
    Водій автомобіля Nissan Maxima не поступився дорогою та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia
    Фото: Київська обласна прокуратура

    У ДТП п'ять осіб отримали тілесні ушкодження та загинула 1,5-річна дитина

    На Київщині за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула 1,5-річна дитина, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, внаслідок якої 5 осіб отримали тілесні ушкодження та загинула дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).

    За даними слідства, 9 серпня близько 19 години на перехресті доріг с. Мирівка – с. Горохове Кагарлицького району сталась ДТП. За попередньою інформацією водій автомобіля Nissan Maxima не поступився дорогою та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia. У результаті аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримало четверо дорослих осіб та 11-річна дитина, 1,5-річний хлопчик загинув на місці.

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    Відкрито провадження за фактом ДТП, в якій загинув маленький хлопчик
    Відкрито провадження за фактом ДТП, в якій загинув маленький хлопчик

    Досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Київській області.

    Раніше поліція повідомила про смертельну ДТП, в якій загинула дитина.

    Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.

    Теги: Національна поліція України прокуратура ДТП кримінал водій Київщина автомобіль розслідування
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    Відкрито провадження за фактом ДТП, в якій загинув маленький хлопчик