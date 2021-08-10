Відкрито провадження за фактом ДТП, в якій загинув маленький хлопчик

Водій автомобіля Nissan Maxima не поступився дорогою та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia

У ДТП п'ять осіб отримали тілесні ушкодження та загинула 1,5-річна дитина

На Київщині за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула 1,5-річна дитина, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Ювенальними прокурорами Київської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, внаслідок якої 5 осіб отримали тілесні ушкодження та загинула дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 9 серпня близько 19 години на перехресті доріг с. Мирівка – с. Горохове Кагарлицького району сталась ДТП. За попередньою інформацією водій автомобіля Nissan Maxima не поступився дорогою та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia. У результаті аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримало четверо дорослих осіб та 11-річна дитина, 1,5-річний хлопчик загинув на місці.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Київській області.

Раніше поліція повідомила про смертельну ДТП, в якій загинула дитина.

Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.