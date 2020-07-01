Прокуратура запідозрила розтрату 354 млн грн на будівництві Великої Окружної дороги



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Будівництво Великої Окружної дороги триває

Прокуратура просить суд визнати незаконним договір на виконання робіт за бюджетні кошти

Прокуратура Києва під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні встановила факт порушення державних інтересів при здійсненні закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» під час будівництва Великої Окружної дороги. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Установлено, що у квітні 2020 року комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» здійснювалася закупівля послуг з виконання додаткових робіт з будівництва відрізку Великої Окружної дороги протяжністю 1,8 км на загальну суму 354,2 млн грн. При цьому комунальним підприємством було безпідставно застосовано переговорну процедуру закупівлі, тобто без проведення аукціону, та укладено з товариством договір на виконання цих робіт за бюджетні кошти», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму коштів, зазначили правоохоронці.

Зважаючи на викладене, прокуратура міста звернулась до суду з позовом про визнання незаконним, скасування рішення тендерного комітету та визнання недійсним укладеного договору.

Як повідомлялося, до кінця цього року столична влада планує побудувати розв'язку на вулиці Богатирській та з'єднати її з Великою окружною.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та Державного бюро розслідувань щодо розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів про будівельну мафію.

ЗМІ опублікували копії документів, які могли міститися на комп’ютері одного з фігурантів справи, де у жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосувалися нібито розкрадань на київських тендерах.