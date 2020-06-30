Правоохоронці викрили схему розкрадання 500 тис. грн, виділених на ремонт доріг під Києвом



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До схеми причетний директор підрядної організації та представники сільрад

Правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації за фактом сприяння у привласненні представниками сільських рад бюджетних коштів, виділених на проведення поточного ремонту доріг у Вишгородському районі Київської області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У ході слідства встановлено, що упродовж травня-червня 2019 року службові особи сіл Осещина та Хотянівка у Вишгородському районі Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства бюджетні кошти.

Однак правоохоронцями встановлено, що підрядник зазначив неправдиві відомості про фактичний обсяг виконаних робіт та використані матеріали. За оцінками фахівців, сума збитків, нанесених державним інтересам, становить близько 500 тис. грн.

Перевіряється причетність до вчинення злочину інших службових осіб.

Як повідомлялося, київською прокуратурою повідомлено про підозру заступнику генерального директора комунального підприємства «Плесо» у привласненні та розтраті бюджетних коштів, виділених на розчистку та благоустрій струмка Віта в Голосіївському районі Києва.