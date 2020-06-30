Реконструкція по-київські: під історичним будинком вирили п’ять поверхів (фото, відео)



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Роботи у будинку на Ярославому Валу, 10 проводяться без дозволів Фото: Мапа реновації

Будівельні роботи вже спричинили появу тріщин на внутрішніх і зовнішніх стінах квартир будинку

У Києві тривають протести жителів дореволюційного будинку на Ярославому Валу, 10. Тут ще минулої весни розпочалася «реконструкція нежитлових приміщень» на перших двох поверхах. Її розпочав новий власник цих приміщень — компанія ТОВ «Валяр». Вже невдовзі мешканці помітили, що робітники пораються не лише на «своїх» поверхах, але й у підвалі будинку, цілими вантажівками вивозячи звідти землю.

Пізніше з’ясувалося, що ці роботи мають «об’єднати приміщення першого, другого поверхів та техпідвалу», де потім облаштують «заклади торгівлі та громадського харчування». При цьому компанія проігнорувала Департамент архітектури та містобудування КМДА, який мав надати їй дозвіл на проектування, і просто почала будівництво за лише їй відомими кресленнями.

«Цього року в лютому з-за будівельної огорожі вже виднілися металеві балки, - писали з цього приводу активісти руху «Мапа реновації», які досліджують історію закинутих історичних будинків Києва. - Встановлення таких конструкцій є предтечою зміни габаритів будівлі. А для таких робіт потрібні документи і дозволи».

Згодом вони оприлюднили результати власного розслідування щодо цього будівництва. Виявилося, що з усіх дозвільних документів забудовник лише зареєстрував повідомлення про початок будівельних робіт. Коли ж ДАБІ скасувала його після проведеної перевірки - просто зробив це повторно.

«Наразі, через реформу будівельної галузі, інспекція більше не може скасувати повідомлення про будівельні роботи, — пояснюють у «Мапі». — Тепер повідомлення про будівельні роботи може скасувати лише рішення суду. Подібні адміністративні справи тривають мінімум півроку, а будівельні роботи вже спричинили появу тріщин на внутрішніх і зовнішніх стінах квартир…».

Минулого тижня на цей будинок звернув увагу і радник міського голови Максим Бахматов. У своєму відеоблозі він зафільмував, як виїзна комісія КМДА «спускається у гості до київських гномів» і виявляє, що під будинком вже вирито майже п’ять поверхів униз.

Втім, представники забудовника, з якими зустрілася комісія, запевняли, що мають всі необхідні дозволи і що їхній проєкт пройшов державну експертизу. Також вони стверджують, що не руйнують будинок, а, навпаки, підсилюють його аварійний ще з 1949 року фундамент. Мовляв, вони зробили це завдяки 11-метровим палям — а вільний простір, який утворився довкола них, потрібно якось використовувати.





Фото: КиевВласть

За даними «Мапи реновації», це вже не перша конфліктна реконструкція, розпочата цим забудовником.

«Бенефіціаром цього неподобства виявилася родина Балясних, — пишуть дослідники. — Це три жінки, в активі яких мінімум шість будівель з подібною долею. Ольга, Надія і Тетяна Балясні — власниці фірм-замовників «реконструкції» на Ярвалу, 10 та інших об’єктах. Це ТОВ «Валяр» і ТОВ «Сувеніри України», а також фірма-підрядник з проектування «Прометей Сяйво» та ТОВ «Руст».

Відмітимо, що одна з перелічених компаній — «Прометей Сяйво» — відома передусім реконструкцією дореволюційного будинку на вулиці Басейній, 3. У 2016 році там так само вирішили укріпити будівлю, виривши під нею кілька підземних поверхів. Це спровокувало протистояння із мешканцями сусідніх будинків, що стали просідати і йти тріщинами, і змусило КМДА на деякий час зупинити роботи, які сьогодні, втім, продовжуються.

У 2014 році ця ж компанія запам’яталася облаштуванням іншого дореволюційного будинку на Музейному провулку. Тоді йому добудували вісім поверхів під виглядом «реконструкції горища з надбудовою мансарди». Роком пізніше заступник Кличка Павло Рябікін повідомив, що «є тверда воля мера провести демонтаж надбудованих поверхів». Втім, впродовж всього цього часу щось схоже на демонтаж відбулося лише у 2017 році. Тоді, як повідомляв «Хмарочос», обвалилася одна з панелей надбудови на десятому поверсі.

У тому ж 2017 році оприлюднили проєкт реконструкції ще одного будинку з активу Балясних — двоповерхової садиби на вулиці Софіївській, 20/21. Саме з її балкону, за міською легендою, Михайло Грушевський зачитував IV Універсал, який проголошував незалежність УНР. Замість неї власники планували звести «10-поверховий житловий комплекс із видом на Софію».

Що ж стосується будинку на Ярвалу, то наразі невідомо, чи вдалося КМДА зупинити там роботи, хоч Бахматов і закликав поліцію відреагувати на порушення.

Нагадаємо, що зі схожими проблемами зіштовхнулися жителі дореволюційного будинку на Великій Житомирській, чий підвал вирішили «заглибити» під ресторан, а всім невдоволеним пообіцяли «серйозні проблеми».