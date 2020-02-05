Будівництво Великої окружної: як зводиться розв’язка на Богатирській (фото)



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На вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою Фото: пресслужба мера Києва

У квітні цього року відкриють рух під шляхопроводом, що зводять

До кінця цього року столична влада планує побудувати розв'язку на вулиці Богатирській та з'єднати її з Великою окружною. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт на вулиці Богатирській.

Він зазначив, що вже в квітні цього року відкриють рух під шляхопроводом, що зводять. А також розпочнуть роботи з будівництва нової ділянки Великої окружної.

«Я поставив завдання в стислі терміни побудувати нову частину дороги від вулиці Сім'ї Кульженків до вулиці Богатирської. Це трохи більше одного кілометра. Бо ми продовжуємо будівництво Великої окружної дороги навколо столиці. І наше головне завдання - зменшити транспортне навантаження на центральні вулиці міста. Щоб транзитні авто не їхали центральними магістралями столиці», - наголосив Кличко.

На вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди та з’їзди з мосту. Також влаштовано асфальтобетонне покриття основного проїзду – «Вишгород-Київ». Роботи, що можливі за технологією, тривають і в зимовий період. Також частково виконані роботи з будівництва шляхопроводу через залізницю – будівельники фактично змонтували каркас об’єкту. Частково влаштували насип земляного полотна від вулиці Сім’ї Кульженків, а також тунельну частину підземного пішохідного переходу.

«Планам з будівництва цієї ділянки – вже майже 20 років. Втім, реалізацію цього проекту розпочали саме ми. Після завершення всього обсягу робіт буде створений ще один шлях для об’їзду столиці і ми значно розвантажимо місто від транзитного транспорту, що сьогодні прямує через Київ центральними вулицями. Бо всі розуміють, що Київ - велике транзитне місто. Тому, разом з ремонтом магістралей в самому місті, ми маємо дбати й про транспортні розв’язки навколо столиці», - наголосив мер столиці.

Кличко також нагадав, що до кінця цього року планують відкрити автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Це також має поліпшити ситуацію на автошляхах столиці.