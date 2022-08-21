Прощання з Русланою Писанкою: стало відоме місце останнього спочинку актриси

Про місце поховання Руслани Писанки не було відомо аж до дня похорону

21 серпня у Києві провели в останню путь знамениту українську телеведучу та актрису Руслану Писанку. Її прах віднині буде покоїтися в усипальниці Спасо-Преображенському соборі ПЦУ. Про це повідомив продюсер Микола Канішевський, творець програми «Погода з Русланою Писанкою» та добрий друг покійної акторки.

Канішевський зазначив, що місце спочинку покійної акторки було невідомим аж до дня похорону.

«Сьогодні ми попрощалися з Русланою Писанкою. Чесно скажу, я вперше в житті їхав з похорон з легким серцем. Причиною тому до останнього моменту було невідоме місце поховання Руслани і її мами Діни Василівни (вона відійшла в засвіти за три з половиною місяці до смерті Русі). Я не розумів анонсований чин похорону. На душі було важко: більше місяця прах у підвішеному стані. Жодної інформації про те, де поховають Руслану і її маму. Навіть, близькі родичі знали не більше мене», – зазначив він.

Як зазначається у дописі, прощання відбулося в Спасо-Преображенському соборі ПЦУ. Службу правив настоятель храму владика Олександр (Драбинко), який і оголосив, що прах Руслани Писанки та її матері будуть покоїтися в усипальниці собору.

«Мене просто розчулили слова митрополита Олександра. Він сказав, що відхід Руслани в засвіти, то є його особиста втрата, оскільки його юність пройшла у супроводі прогнозів погоди від Руслани. І оголосив, що прах Руслани і її мами віднині будуть покоїтися в усипальниці собору. Руслана Писанка заслуговує цього. Я викладаю багато фото. Роздивіться їх, і ви зрозумієте, чому мені на душі зараз легко. Руслана має достойне місце поховання. І кожен охочий може прийти до неї на провідини», – наголосив Канішевський.

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Нагадаємо, у неділю, 21 серпня, у Києві відбулося прощання зі знаменитою українською телеведучою та актрисою Русланою Писанкою.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Руслана Писанка, яка незадовго до цього зламала ногу, поїхала до Німеччини лікуватися. Там у зірки діагностували рак 4 стадії. Лікарі вже нічого не могли вдіяти, адже хвороба була запущеною та прогресувала. Писанка пішла з життя 19 липня у Німеччині. Зірці було 56 років. Кремували Руслану 21 липня. Спочатку прощання з Писанкою відбулося у німецькому місті Кайзерслаутерн біля церкви місцевого кладовища. Після цього чоловік акторки з її прахом повернувся до України.