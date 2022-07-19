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    Суспільство

    Стали відомі деталі про хворобу Руслани Писанки

    Акторці і телеведучій було 56 років - Стали відомі деталі про хворобу Руслани Писанки
    Акторці і телеведучій було 56 років
    фото з відкритих джерел

    Тяжку хворобу Руслані Писанці діагностували, коли вона потрапила до лікарні з переломом

    Актриса та телеведуча Руслана Писанка у перші дні повномасштабної війни Росії проти України виїхала до Німеччини, де їй і встановили діагноз. Про свою хворобу Писанка не розповідала навіть близьким друзям.

    «Руслана сама не знала, що серйозно хворіє – так вийшло. Коли вона потрапила до лікарні зі складним переломом, почали робити аналізи – і ось», – розповів «Главкому» актор Віктор Андрієнко, котрий багато грав на сцені з Писанкою.

    Продюсер Микола Канішевський розповів, що нещодавно померла мати Руслани Писанки. Жінка боролася з раком.

    «У перші дні війни Руслана переїхала до Німеччини – лікувати травмовану ногу (знепритомніла під час вистави). Ігор (чоловік Руслани Писанки – «Главком») залишався у Гореничах під Києвом – стежив за мамою Руслани, яка боролася з раком. Потім вони перебралися на Івано-Франківщину, до речі, на батьківщину одного із будівельників, який зводив будинок Руслані та Ігорю. У мами вже була остання стадія, зять колов сильні знеболювальні. Довелося повернутись до Києва – був уже дуже тяжкий стан. Біля квартири на Виноградарі мати померла на руках Ігоря. Руслана нікому не говорила про свій діагноз. У Німеччині у неї діагностували тяжку хворобу. Останній місяць Ігор був поряд із нею. Він і зараз у Німеччині», – зазначив Канішевський.

    За словами актриси Ольги Сумської, подруги Писанки, актриса не змогла особисто проводити маму в останню путь.

    «Руся спостерігала за похороном мами по вайберу з Німеччини, а чоловік усім займався тут… Це було дуже тяжко. А перед цим брат Алік – страшна трагедія у сім'ї. Він був чудовим оператором, я в нього знімалася. Як вона страждала та плакала за ним. Вона не мала своїх дітей, і племінники стали, як діти. Боже, яка трагедія», – розповідає Ольга Сумська.

    Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, стало відомо про смерть української телеведучої та акторки Руслани Писанки. Вона померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу. Їй було 56 років.

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    Теги: смерть Україна актриса
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    Стали відомі деталі про хворобу Руслани Писанки