Чоловік Руслани Писанки вийшов на зв'язок та розповів про її діагноз

Ігор Ісаков розповів про прощання з акторкою

Ігор Ісаков, чоловік телеведучої та акторки Руслани Писанки, на своїй сторінці у Facebook написав пост, присвячений дружині: «Довго не міг змусити себе відкрити Фейсбук, кілька разів поривався, але така кількість співчуття... Я просто боявся, що в мене не вистачить сліз, це все прочитати. Вибачте, кому не відповів. Буду потроху. Дякую. Не знаходжу того слова, наскільки я вдячний усім нашим із моєю Русічкою друзям».

«Знаю, що мушу повідомити, тож: у Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений.. але так як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину.. на жаль, імунітет не витримав ... Отже, на жаль. Смерть і кремація. Далі інформація про вшанування пам'яті. Перше прощання відбудеться по місцю останнього перебування, а саме: місто Кайзерлаутерн, Німеччина (Kaiserslautern, Deutschland). Час та точне місце буду знати в понеділок, тож додатково повідомлю. Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. В Київ. Як скоро, то буде залежати тільки від швидкості оформлення. Тож місце та час похорону в Києві напишу додатково. Безмежно вдячний всім. Мій стан зараз опишу синонімами: розчавлений, зломлений, знищений .. знаю що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого вислову «жизнь прекрасна».. люблю вас. Дякую за те, що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. Й точно знаю, що Бозя забере її до себе, бо я точно знаю, що вона точно того варта...»

Нагадаємо 19 липня стало відомо про смерть української телеведучої та акторки Руслани Писанки. Вона померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу. Їй було 56 років.

Читайте також: