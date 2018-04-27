Прошу підтримати: Вакарчук звернувся із проханням до українців

Вакарчук закликав українців підписати петицію

Лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук попросив українців підписати петицію про надання земельної ділянки в Києві статусу скверу імені оперного співака Василя Сліпака. Про це Вакарчук написав у Twitter. «Я підписав петицію надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької



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Святослав Вакарчук

Вакарчук закликав українців підписати петицію

Лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук попросив українців підписати петицію про надання земельної ділянки в Києві статусу скверу імені оперного співака Василя Сліпака.

Про це Вакарчук написав у Twitter.

«Я підписав петицію надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака. Прошу підтримати її і вас. Сподіваюся, ми швидко зберемо необхідні 1000 підписів», – йдеться в повідомленні.

До речі, щоб зібрати достатньо підписів під петицією, залишилося 11 днів.

Я підписав петицію надати земельній ділянці на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік статусу Арт-скверу ім. соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака. https://t.co/ypTss8koPp Прошу підтримати її і вас. Сподіваюсь, ми швидко зберемо необхідні 1000 підписів. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 26 квітня 2018 р.

Нагадаємо, Василь Сліпак майже 20 років жив у Парижі, виступав у найбільших світових операх і виконував провідні ролі в постановках. Був одним із організаторів паризького Євромайдану, а з початком збройного конфлікту на сході, спершу підтримував армію, а згодом вступив до лав добровольчого батальйону.

Василь Сліпак загинув 29 червня біля селища Луганське на Донеччині. Сліпак був кулеметником. На передовій його знали як бійця «Міфа», тобто «Мефістофеля». За словами його побратимів, співак загинув від кулі снайпера із автоматом в руках, коли бійці відбивали атаку бойовиків.

30 червня президент нагородив Василя Сліпака орденом «За мужність» посмертно. У лютому 2017 року Порошенко присвоїв Сліпаку звання героя України.

Як повідомляв «Главком», українці Франції просять надати культурному центру при посольстві ім’я Василя Сліпака.