Відомий столичний театр закрився на карантин. Що робити з придбаними квитками?

Придбані квитки можна перебронювати на інші дати або інші вистави

Усі вистави з 1 до 7 лютого наразі скасовані

Столичний Театр драми і комедії на Лівому березі цього тижня вимушений піти на карантин через масове зараження акторів коронавірусом. Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

«Через ковід театр наступного тижня вимушено на лікарняному», – йдеться у повідомленні.

Усі вистави з 1 до 7 лютого наразі скасовані. Як зазначається у повідомленні, квитки можна перебронювати на інші дати або інші вистави, написавши адміністраторам театру: [email protected]

«Цього тижня багато хто в театрі захворів на коронавірус. Через це було кілька замін вистав. А ще вперше в нас відбулася така кількість несподіваних акторських прем’єр та повернення у виставу. Іноді актори зранку ще не здогадувалися, що ввечері вийдуть на сцену у виставах, в яких до цього не грали», – зазначили у театрі.

Нагадаємо, Київ через збільшення кількості хворих на коронавірус переходить на посилені карантинні обмеження – столиця повернулася до «помаранчевої» зони.

До слова, за минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940).

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.