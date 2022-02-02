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    Відомий столичний театр закрився на карантин. Що робити з придбаними квитками?

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    Придбані квитки можна перебронювати на інші дати або інші вистави - Відомий столичний театр закрився на карантин. Що робити з придбаними квитками?
    Придбані квитки можна перебронювати на інші дати або інші вистави
    фото: пресслужба театру

    Усі вистави з 1 до 7 лютого наразі скасовані

    Столичний Театр драми і комедії на Лівому березі цього тижня вимушений піти на карантин через масове зараження акторів коронавірусом. Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

    «Через ковід театр наступного тижня вимушено на лікарняному», – йдеться у повідомленні.

    Усі вистави з 1 до 7 лютого наразі скасовані. Як зазначається у повідомленні, квитки можна перебронювати на інші дати або інші вистави, написавши адміністраторам театру: [email protected]

    «Цього тижня багато хто в театрі захворів на коронавірус. Через це було кілька замін вистав. А ще вперше в нас відбулася така кількість несподіваних акторських прем’єр та повернення у виставу. Іноді актори зранку ще не здогадувалися, що ввечері вийдуть на сцену у виставах, в яких до цього не грали», – зазначили у театрі.

    Нагадаємо, Київ через збільшення кількості хворих на коронавірус переходить на посилені карантинні обмеження – столиця повернулася до «помаранчевої» зони.

    До слова, за минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940).

    Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.

    Теги: Київ театр хвороби карантин столиця коронавірус
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    Відомий столичний театр закрився на карантин. Що робити з придбаними квитками?