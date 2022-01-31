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    Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях

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    Кількість нових зареєстрованих випадків коронавірусу за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим - Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях
    Кількість нових зареєстрованих випадків коронавірусу за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим
    фото: МОЗ

    МОЗ закликає українців захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусу

    Штам коронавірусу «Омікрон» виявлено у 20 областях України. За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    «Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування Covid-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих», – заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    За даними МОЗ, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч. У міністерстві зазначають, що такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний із стрімким поширенням на території України варіанту «Омікрон» коронавірусу Sars-CoV-2.

    «Штам Омікрон виявлено вже у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Києві», – йдеться у повідомленні.

    За даними МОЗ, Україна на сьогодні знаходиться на 46-му місці серед 54 територій європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів.

    Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – удвічі. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня та опинилася на «червоному» рівні епіднебезпеки, на минулому тижні мала значно нижчий приріст у +35,6%.

    З огляду на ці дані міністерство закликає українців захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусу. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

    До слова, новий перелік професій, представники яких мали пройти обов'язкову вакцинацію від Covid-19, набув чинності 31 січня.

    Нагадаємо, за минулу добу, 30 січня, в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада цього тижня працюватиме дистанційно.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях