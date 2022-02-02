На Оболоні чоловік випав з десятого поверху (фото)

Правоохоронці з'ясовують, чи це було самогубство, чи нещасний випадок

Від отриманих травм чоловік загинув на місці

В Оболонському районі столиці на вул. Йорданська чоловік середнього віку випав із вікна десятого поверху та розбився. Про це повідомляє Telegram-каналі «Вартові Еспресо».

Відомо, що трагічний випадок трапився увечері, 1 лютого. Чоловік, якому було близько 50 років, випав з вікна десятого поверху п'ятнадцятиповерхового будинку. Від отриманих травм він загинув на місці, медики, які прибули на адресу, констатували смерть.

Поки що невідомі причини загибелі чоловіка, правоохоронці з'ясовують, чи це було самогубство, чи нещасний випадок. На місці трагедії працювали слідчі.

Нагадаємо, на Дарниці жінка з дитиною намагалась вистрибнути з 12 поверху.

Також столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту.

Як повідомлялося, у Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки.

Раніше стало відомо, що в Києві чоловік вистрибнув із сьомого поверху.