  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Оболоні чоловік випав з десятого поверху (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці з'ясовують, чи це було самогубство, чи нещасний випадок - На Оболоні чоловік випав з десятого поверху (фото)
    Правоохоронці з'ясовують, чи це було самогубство, чи нещасний випадок
    фото: Вартові Еспресо

    Від отриманих травм чоловік загинув на місці

    В Оболонському районі столиці на вул. Йорданська чоловік середнього віку випав із вікна десятого поверху та розбився. Про це повідомляє Telegram-каналі «Вартові Еспресо».

    Відомо, що трагічний випадок трапився увечері, 1 лютого. Чоловік, якому було близько 50 років, випав з вікна десятого поверху п'ятнадцятиповерхового будинку. Від отриманих травм він загинув на місці, медики, які прибули на адресу, констатували смерть.

    Поки що невідомі причини загибелі чоловіка, правоохоронці з'ясовують, чи це було самогубство, чи нещасний випадок. На місці трагедії працювали слідчі.

    Нагадаємо, на Дарниці жінка з дитиною намагалась вистрибнути з 12 поверху.

    Також столичні поліцейські вмовили чоловіка не стрибати з мосту.

    Як повідомлялося, у Києві чоловік влаштував різанину та вистрибнув із вікна багатоповерхівки.

    Раніше стало відомо, що в Києві чоловік вистрибнув із сьомого поверху.

    Теги: Київ смерть самогубство чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Оболоні чоловік випав з десятого поверху (фото)