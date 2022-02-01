Київ переходить у «помаранчеву» зону карантину

Показник захворюваності на коронавірус в Україні перевищує норму в 11

Київ через збільшення кількості хворих на коронавірус переходить на посилені карантинні обмеження – столиця повернулася до «помаранчевої» зони. Про це стало відомо з офіційних даних МОЗ.

На сьогодні, показник захворюваності на коронавірус в Україні перевищує норму в 11.

Станом на 28 січня 2022 року в столиці 361 128 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Збільшилася і кількість хворих дітей – за добу виявили 501 хворого.

В «помаранчевій» зоні карантину заборонено:

проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на десять квадратних метрів;

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, через високу заразність вірусу «Омікрон», столична влада радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції.