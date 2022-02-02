В Україні різкий стрибок нових випадків коронавірусу – понад 35 тисяч

За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 4 314 осіб

Напередодні у майже тисячі медиків підтвердили Covid-19

За минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940). Про це інформує пресцентр МОЗ. Нагадаємо, у понеділок, 31 січня, в Україні виявили понад 30 тис. нових випадків Covid-19.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 314 осіб, летальних випадків – 204, одужало – 9 894 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4,1 млн осіб;

одужало – 3,6 млн осіб;

летальних випадків – 100 599

проведено ПЛР-тестувань – 18,2 млн.

МОЗ також вказує, що напередодні 74 592 людини вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою – 15,3 млн людей, отримали дві дози – 14,6 млн людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377,5 тис. людей. Загалом проведено 30,4 млн щеплень.

До слова, співачка Софія Ротару перехворіла на Covid-19 та бореться з ускладненнями.

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.