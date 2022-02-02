Забудовнику, який погорів на хабарі у $120 тис, повідомлено про підозру

Затриманий хотів отримати сертифікат про прийняття в експлуатацію багатоповерхівки у Києві

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу

Представнику столичного забудовника, якого 1 лютого детективи НАБУ та САП викрили на спробі підкупу, повідомлено про підозру. Про це йдеться у заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру представнику одного із столичних забудовників, якого 1 лютого 2022 року викрито на пропозиції та наданні неправомірної вигоди голові Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в рамках досудового розслідування встановлено, що посадовець запропонував голові ДІАМ близько $120 тис. за те, щоб попри наявні порушення, товариство-забудовник отримало сертифікат готовності об'єкта до експлуатації, а саме багатоповерхівки у Києві.

Наразі дії представника забудовника кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО.

Також забудовник під прикриттям «тітушок» вирізав дерева в центрі Києва.