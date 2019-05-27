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    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)

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    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії в машині стався витік газу

    У неділю, 26 травня, на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Ford: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу.

    Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За даними очевидців, водій Ford порушив правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну смугу. Намагаючись уникнути зіткнення з іншими машинами, він заїхав на огорожу ремонтних робіт. Через це в машині стався витік газу, який ліквідували співробітники рятувально-пожежної служби.

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    Правоохоронці перевірили водія на алкотестері. «Драгер» показав, що в організмі чоловіка 2.08 проміле. Як відомо, допустимою нормою вважається показник не вище 0.2 проміле.

    Аварія обійшлася без постраждалих.

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    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)
    П’яна ДТП у Києві: Ford вилетів на зустрічну смугу і врізався в огорожу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали 3 наряди патрульної поліції та пожежно-рятувальна служба. Рух на ділянці Броварського проспекту було тимчасово обмежено.

    Деталі ДТП встановлюються.

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