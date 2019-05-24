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    На Бориспільській трасі мікроавтобус влетів у фуру (фото, відео)

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    <span lang="UK">Мікроавтобус Mercedes Viano отримав серйозні пошкодження</span> - На Бориспільській трасі мікроавтобус влетів у фуру (фото, відео)
    Мікроавтобус Mercedes Viano отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Водій Mercedes Viano отримав травму обличчя

    У ніч на п’ятницю, 24 травня, під Києвом сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes Viano і фури Renault Magnum.

    Аварія трапилася на Бориспільській трасі близько 00:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, мікроавтобус Mercedes Viano і вантажівка Renault Magnum рухалися в бік Києва. За словами водія «німця», він збирався обганяти фуру, однак не встиг зреагувати на зміну швидкості вантажівки і врізався в неї. Після цього мікроавтобус все-таки обігнав Renault і зупинився.

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    В результаті аварії поверхневі травми отримав лише водій Mercedes, у якого виявилося розбите обличчя. Однак і він відмовився від госпіталізації.

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    На Бориспільській трасі мікроавтобус влетів у фуру (фото, відео)
    На Бориспільській трасі мікроавтобус влетів у фуру (фото, відео)
    На Бориспільській трасі мікроавтобус влетів у фуру (фото, відео)
    На Бориспільській трасі мікроавтобус влетів у фуру (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював один екіпаж патрульної поліції. Правоохоронцям належить розібратися в причинах аварії.

    Нагадаємо,  22 травня пізно ввечері в Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю автомобіля Citroen і мопеда. В результаті зіткнення постраждав неповнолітній хлопець, який в момент аварії керував скутером.

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