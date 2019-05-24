На Бориспільській трасі мікроавтобус влетів у фуру (фото, відео)



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Мікроавтобус Mercedes Viano отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Водій Mercedes Viano отримав травму обличчя

У ніч на п’ятницю, 24 травня, під Києвом сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes Viano і фури Renault Magnum.

Аварія трапилася на Бориспільській трасі близько 00:15. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, мікроавтобус Mercedes Viano і вантажівка Renault Magnum рухалися в бік Києва. За словами водія «німця», він збирався обганяти фуру, однак не встиг зреагувати на зміну швидкості вантажівки і врізався в неї. Після цього мікроавтобус все-таки обігнав Renault і зупинився.

В результаті аварії поверхневі травми отримав лише водій Mercedes, у якого виявилося розбите обличчя. Однак і він відмовився від госпіталізації.

На місці події працював один екіпаж патрульної поліції. Правоохоронцям належить розібратися в причинах аварії.

Нагадаємо, 22 травня пізно ввечері в Деснянському районі столиці сталася ДТП за участю автомобіля Citroen і мопеда. В результаті зіткнення постраждав неповнолітній хлопець, який в момент аварії керував скутером.