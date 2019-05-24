У Вінниці автомобіліст збив 10-річного хлопчика



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Водію загрожує до 3-років ув'язнення

За попередньою інформацією, житель м.Вінниці, керуючи автомобілем «Skoda Octavia», допустив наїзд на 10-річного хлопчика. Потерпілий з тілесними ушкодженнями доставлений до травматологічного відділення дитячої лікарні.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик. Водій освідуваний, він тверезий.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.

Джерело: Vinbazar