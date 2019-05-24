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    Новини

    У Вінниці автомобіліст збив 10-річного хлопчика

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    У Вінниці автомобіліст збив 10-річного хлопчика

    Водію загрожує до 3-років ув'язнення

    За попередньою інформацією, житель м.Вінниці, керуючи автомобілем «Skoda Octavia», допустив наїзд на 10-річного хлопчика. Потерпілий з тілесними ушкодженнями доставлений до травматологічного відділення дитячої лікарні.

    Автомобіль поміщений на арештмайданчик. Водій освідуваний, він тверезий.

    Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років.

    Джерело: Vinbazar

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