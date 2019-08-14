П’яні чоловіки на Hyundai влаштували нічні перегони з поліцією в центрі Києва (фото, відео)



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Поліцейським вдалося зупинити порушників на вулиці Шовковичній Фото: Інформатор

Водій намагався дати поліцейським хабар у розмірі близько $3 тис.

У ніч на середу, 14 серпня, на вулиці Шовковичній у Києві близько 3:10 поліцейські з гонитвою зупинили автомобіль Hyundai Elantra з двома чоловіками, у яких були ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Інформатор.

Правоохоронці помітили автомобіль Hyundai Elantra, який, рухаючись по вулиці Басейній, проїхав на заборонний сигнал світлофора. Екіпаж патрульної поліції спробував зупинити машину-порушника, проте водій Hyundai відмовився виконувати вимоги правоохоронців. Розпочалася погоня, яка закінчилася біля будинку за адресою вулиця Шовковична, 36. За словами поліцейських, автомобіль зупинився, а коли копи почали підходити до машини, водій переліз на заднє сидіння і прикинувся пасажиром. Крім того, в салоні знаходився ще один чоловік - друг водія. У обох чоловіків були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

За час спілкування з пресою і поліцією чоловіки висунули одразу кілька версій події. Спочатку вони говорили, що викликали драйвера, який втік при появі поліції, а вони виявилися заручниками ситуації, потім - що це був не драйвер, а їх друг. Відповідно до третьої версії, вони просто піднімалися з Бессарабській площі, а їх несправедливо звинуватили в їзді у п'яному вигляді.

Конфлікт між втікачами і поліцією ставав все серйозніше. Дійшло до того, що водій почав звинувачувати патрульних в корумпованості і погрожувати їм президентом України Володимиром Зеленським. Далі були дві спроби дати копам хабар в розмірі близько трьох тисяч доларів. Двоє розгніваних чоловіків дійшли до того, що звинуватили журналістів Інформатора в тому, що вони теж корупціонери і отримали від поліцейських по 100 доларів за зйомку.

Риторику на певний час припинив екіпаж патрульної поліції, який прибув з «Драггером». Після довгих умовлянь водій погодився пройти тест. Однак як він не «намагався», повітря з легенів ніяк не потрапляло у трубку приладу, а все більше йшло в ніздрі. Після декількох спроб поліцейські зафіксували відмову від проходження на «Драггері». Контрольний забір повітря з трубки після старань чоловіки показав, що в ній був алкоголь.

В результаті обшуку у водія, який називав себе пасажиром, правоохоронці виявили понад тисячу гривень і близько трьох тисяч доларів США. Йому пред'явили підозру у керуванні в нетверезому стані, а машину евакуювали на штрафмайданчик.

Як повідомлялося, 13 серпня у Києві на Броварському проспекті недалеко від станції метро «Лівобережна» сталася аварія за участю вантажівки Mercedes, який належить «Київхлібу», і легкового автомобіля Skoda Octavia