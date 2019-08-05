За тиждень з вулиць Києва евакуйовано 43-х «героїв» парковки



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Евакуація автомобіля-порушника на штрафмайданчик Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

20 транспортних засобів були переміщені на штрафмайданчик за керування у стані алкогольного сп'яніння

З 29 липня по 4 серпня з вулиць Києва переміщено на спеціальний майданчик 63 транспортних засоби порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими. Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху Києва».

«Звертаємо увагу, що незважаючи на те, що основна мета роботи на тижні була «звільнення» смуги для руху громадського транспорту від «героїв» парковки, 20 транспортних засобів були переміщені на штрафмайданчик за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння)», - зазначили комунальники.

Вони нагадали, що у КП «Центр організації дорожнього руху» цілодобово працюють вантажні автомобілі-евакуатори з краном-маніпулятором і екіпажі в складі водіїв і стропальників, які забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів. Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється на підставі статті 265-2 КУпАП, в тому числі і у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження».

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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