Евакуація за чотири хвилини: у липні з вулиць Києва прибрали сотню автохамів



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Власнику авто потрібно буде заплатити від 2 тис. грн, щоб забрати свою машину

За липень з центральних вулиць Києва було здійснено 99 примусових евакуацій автомобілів, припаркованих у заборонених місцях.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтранспарксервіс».

Робота проведена у співпраці з Інспекцією з паркування та поліцією.

У «Київтранспарксервісі» повідомили, що евакуація автомобіля триває 4 хвилини. За цей час встигають скласти і адмінпротокол.

Також комунальники розповіли, що робити, коли машину евакуювали:

Зателефонувати на 102 та дізнатись чи справді авто евакуювали

Звернутись до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9. Там складуть адмінпостанову за порушення правил дорожнього руху. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію

Поїхати на вул. Довнар-Запольського, 8 до ДП МВС України «Інформ-Ресурси». Там сплачуєте послуги евакуатора та за зберігання авто на штрафмайданчику

Приїхати на штрафмайданчик та забрати свій автомобіль. Адресу майданчика повідомлять в «Інформ-Ресурсах».

Це коштує від 2000 грн: послуги евакуатора + зберігання авто на штрафмайданчику + штраф.

«Але є і трохи гарних новин: при оплаті штрафу протягом 10 банківських днів сплачується лише його 50%», - зазначили комунальники.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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