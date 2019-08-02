Евакуація за чотири хвилини: у липні з вулиць Києва прибрали сотню автохамів
Власнику авто потрібно буде заплатити від 2 тис. грн, щоб забрати свою машину
За липень з центральних вулиць Києва було здійснено 99 примусових евакуацій автомобілів, припаркованих у заборонених місцях.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтранспарксервіс».
Робота проведена у співпраці з Інспекцією з паркування та поліцією.
У «Київтранспарксервісі» повідомили, що евакуація автомобіля триває 4 хвилини. За цей час встигають скласти і адмінпротокол.
Також комунальники розповіли, що робити, коли машину евакуювали:
- Зателефонувати на 102 та дізнатись чи справді авто евакуювали
- Звернутись до Управління патрульної поліції на вул. Народного Ополчення, 9. Там складуть адмінпостанову за порушення правил дорожнього руху. Окрім того, там потрібно взяти копію акту про евакуацію
- Поїхати на вул. Довнар-Запольського, 8 до ДП МВС України «Інформ-Ресурси». Там сплачуєте послуги евакуатора та за зберігання авто на штрафмайданчику
- Приїхати на штрафмайданчик та забрати свій автомобіль. Адресу майданчика повідомлять в «Інформ-Ресурсах».
Це коштує від 2000 грн: послуги евакуатора + зберігання авто на штрафмайданчику + штраф.
«Але є і трохи гарних новин: при оплаті штрафу протягом 10 банківських днів сплачується лише його 50%», - зазначили комунальники.
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.
У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.
КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.
«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.
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