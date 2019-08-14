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    Винен навігатор: у Києві водій Skoda підрізав хлібовозку і відправив її у стовп (фото, відео)

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    Після зіткнення з легковиком Mercedes &laquo;Київхліба&raquo; влетів у стовп - Винен навігатор: у Києві водій Skoda підрізав хлібовозку і відправив її у стовп (фото, відео)
    Після зіткнення з легковиком Mercedes «Київхліба» влетів у стовп
    Фото: Інформатор

    Аварія сталася через різкий маневр водія Skoda

    У вівторок, 13 серпня, у Києві на Броварському проспекті недалеко від станції метро «Лівобережна» сталася аварія за участю вантажівки Mercedes, який належить «Київхлібу», і легкового автомобіля Skoda Octavia. В результаті зіткнення Mercedes влетів у стовп, а Skoda розвернуло на дорозі.

    ДТП сталася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія вантажівки «Київхліба», він рухався у крайній лівій смузі руху по Броварському проспекту в бік станції метро «Дніпро». Поруч з його автомобілем в середній смузі їхала Skoda. Наближаючись до розвороту за станцією метро «Лівобережна», водій Octavia вирішив різко повернути ліворуч. Чоловік за кермом вантажівки не встиг зреагувати на небезпечний маневр «чеха» і протаранив його. Після чого Mercedes «Київхліба» влетів у стовп. Водій Skoda пояснив свій вчинок тим, що різко повернути йому «сказав» навігатор.

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    Винен навігатор: у Києві водій Skoda підрізав хлібовозку і відправив її у стовп (фото, відео)
    Винен навігатор: у Києві водій Skoda підрізав хлібовозку і відправив її у стовп (фото, відео)
    Винен навігатор: у Києві водій Skoda підрізав хлібовозку і відправив її у стовп (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії ніхто не постраждав.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

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