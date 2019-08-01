Операція «Евакуація»: за день на бульварі Шевченка - понад 20 порушників (фото)
15 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів на штрафмайданчик
У середу, 31 липня, з бульвару Тараса Шевченка в Києві було переміщено 7 автомобілів-порушників правил паркування. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».
Під час спільного з Патрульною поліцією Києва рейду працювали два автомобілі-евакуатори забирали машини, припарковані на смузі громадського транспорту.
«Водночас, ще близько 15 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу порушника на спеціальний автомобіль-евакуатор», - повідомили комунальники.
Державні номери переміщених автомобілів
- АА4887ТН
- АА2722ЕА
- АМ3777ВК
- АА3511РК
- АІ2343ВН
- АА9343ТМ
- ВХ8696ВН
Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.
10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.
У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.
КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.
«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.
Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі і скільки їм це буде коштувати.