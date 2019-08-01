Операція «Евакуація»: за день на бульварі Шевченка - понад 20 порушників (фото)



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Евакуація автомобіля з бульвару Тараса Шевченка Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

15 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів на штрафмайданчик

У середу, 31 липня, з бульвару Тараса Шевченка в Києві було переміщено 7 автомобілів-порушників правил паркування. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Під час спільного з Патрульною поліцією Києва рейду працювали два автомобілі-евакуатори забирали машини, припарковані на смузі громадського транспорту.

«Водночас, ще близько 15 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу порушника на спеціальний автомобіль-евакуатор», - повідомили комунальники.

Державні номери переміщених автомобілів

АА4887ТН

АА2722ЕА

АМ3777ВК

АА3511РК

АІ2343ВН

АА9343ТМ

ВХ8696ВН

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили ПДР.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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