П’яний чоловік намагався пограбувати банк у Києві (фото)

Зловмисник викрав у банку комп’ютерну техніку

На проспекті Відрадному в Солом’янському районі Києва чоловік напідпитку проник до відділення банку, розбивши скляні двері. Після цього він забрав зі столу комп’ютерну техніку та намагався втекти, однак його зупинили працівники охорони. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 31-річний уродженець Чернігівської області.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, в серпні цього року чоловік вимагав готівку та погрожував ножем касиру пункту обміну валют на вулиці Юрія Іллєнка в Шевченківському районі Києва.

Раніше в Києві молодик розпилив газовий балончик та, погрожуючи ножем, пограбував працівника лазні.