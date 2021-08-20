Чоловік із ножем напав на пункт обміну валют на Лук’янівці (відео)

Поліція оперативно затримала нападника

Невідомий вимагав готівку та погрожував ножем касиру пункту обміну валют на вулиці Юрія Іллєнка в Шевченківському районі Києва. Повідомлення про це від касира надійшло до поліції. За адресою прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, інформує пресслужба столичних правоохоронців.

Задля розшуку зловмисника в Києві була введена спеціальна поліцейська операція.

«Ми встановили, що невідомий зайшов до приміщення обмінника, де почав погрожувати канцелярським ножем співробітниці. І вона не розгубилась – швидко зреагувала та натиснула на кнопку виклику охорони. Не отримавши бажаного, злочинець втік. У ході оперативно-розшукових заходів нам вдалось встановити особу зловмисника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за крадіжку 51-річний мешканець Київської області. Крім того, під час слідчих дій ми вилучили речові докази – канцелярський ніж та одяг», – розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Як повідомлялося, столичні поліцейські у співпраці з правоохоронцями Львівщини затримали чоловіка, який вчинив розбійні напади на кредитні установи в Києві.

Нещодавно в Києві молодик розпилив газовий балончик та, погрожуючи ножем, пограбував працівника лазні.