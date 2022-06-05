Ракетні удари по Києву: перші подробиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив подробиці ракетних ударів по двох районах столиці сьогодні вранці

У неділю, 5 червня, близько шостої години ранку російські окупанти атакували ракетами столицю України. Мер Києва Віталій Кличко повідомив подробиці удару.

Вибухи сталися у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Постраждала одна людина.

«На цей час жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки», – написав він у Telegram.

Очевидці повідомляли, що сили ПВО збили російську ракету.

Нагадаємо, що рашисти вночі також вдарили ракетами по Краматорську, що у Донецькій області. Попередньо, обійшлося без жертв, але сталися серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.