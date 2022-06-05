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    Новини

    Ракетні удари по Києву: перші подробиці

    Над містом внаслідок вибухів піднялися клуби диму - Ракетні удари по Києву: перші подробиці
    Над містом внаслідок вибухів піднялися клуби диму
    фото: glavcom.ua

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив подробиці ракетних ударів по двох районах столиці сьогодні вранці

    У неділю, 5 червня, близько шостої години ранку російські окупанти атакували ракетами столицю України. Мер Києва Віталій Кличко повідомив подробиці удару.

    Вибухи сталися у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Постраждала одна людина.

    «На цей час жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки», – написав він у Telegram.

    Очевидці повідомляли, що сили ПВО збили російську ракету.

    Нагадаємо, що рашисти вночі також вдарили ракетами по Краматорську, що у Донецькій області. Попередньо, обійшлося без жертв, але сталися серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна мер військові Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні удари по Києву: перші подробиці