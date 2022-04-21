Українські військові ліквідували ще трьох російських командирів: названо імена

Під час «звільнення» України загинув підполковник Денис Мєжуєв, ще два офіцери зазнали важких поранень

Російські окупаційні війська в Україні продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 квітня.

За уточненими даними, українськими військовими був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу РФ підполковник Денис Мєжуєв.

Також зазнали важких поранень та знаходяться на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.

Крім того, значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів проведена примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незадовільне харчування, низьке фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, що прибув на доукомплектування регулярних підрозділів РФ.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що українські бійці ліквідували одного з командирів батальйону бойовиків «ДНР» «Спарта» Сергія Аграновича.

А мобілізовані у «ДНР» і «ЛНР» чоловіки вважають себе рабами російських окупантів і раді потрапити в український полон. Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників.

До слова, 21 квітня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних.



