Генерал, якого Путін прислав до України, уже два тижні не керує військами, – ЗМІ

Генерал Олександр Дворніков, якого на початку квітня прислали в Україну керувати окупаційною армією, уже два тижні не з'являється у військах

Окупанти, попри зміни у керівництві, роблять ті самі помилки, що у перші місяці війни

Російський генерал Олександр Дворніков зник невдовзі після появи на окупованих територіях України. Про це пише у статті на The New York Times журналістка Гелен Купер.

За інформацією видання, Дворніков, поява якого була фактичними визнанням провалу початкового плану Кремля щодо війни в Україні, розпочав роботу з координації різних рашистських підрозділів, які досі не координували між собою.

Втім, зазначив Фредерік Каган, директор проєкту критичних загроз у Американському інституті підприємництва, ситуація у російських військах всерйоз не змінилася, бо «недоліки російської армії настільки глибокі і фундаментальні, що за кілька тижнів виправити їх неможливо».

Генерал Філіп Брідлав підтримав цю позицію, зазначивши, що дії Дворнікова були правильними, але «навіть нашій (американській – ред.) армії було б важко переобладнатися та реорганізуватися за два тижні після того, як вона отримала б настільки потужну відповідь».

До того ж, за інформацією The New York Times, генерал Дворніков уже два тижні не з’являється у військах. Деякі чиновники припускають, що він вже відсторонений від командування окупаційним контингентом рашистських військ в Україні.

Нагадаємо, про те, що генерал армії Олександр Дворніков, який до цього керував російськими окупантами у Сирії, очолив рашистські війська в Україні, уперше стало відомо на початку квітня.

У кінці квітня, за інформацією ЗМІ, до України прибув навіть керівник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов.