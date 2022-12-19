Ранкова атака росіян: у Києві ДТЕК увів екстрені відключення світла

Наразі графіки стабілізаційних відключень не працюють

Сьогодні у Києві, 19 грудня, після нічної атаки росіян, у місті запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла», – йдеться у повідомленні.

Це означає, що наразі графіки стабілізаційних відключень не працюють.

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Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.

Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні. О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у двох районах міста. Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло.