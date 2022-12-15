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Куди звертатися, коли зникло світло? Нові рекомендації від ДТЕК

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Куди звертатися, коли зникло світло? Нові рекомендації від ДТЕК
Понад два місяці українці потерпають від ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі
фото з відкритих джерел

Де знайти інформацію щодо відключення та термінів відновлення електропостачання

Зараз енергетики отримують велику кількість запитань щодо електропостачання, зокрема, про графіки відключень, відновлення світло тощо. У зв’язку з цим вони вирішили роз’яснити, яким способом найшвидше отримати відповіді на ці запитання. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Компанія ДТЕК Мережі відповідає за розподіл електроенергії.

Якщо у вас немає світла і ви не знайшли інформації щодо відключення та термінів відновлення електропостачання, свою адресу в графіку стабілізаційних відключень, або графік не співпадає з фактичними відключеннями, то ви можете оперативно з’ясувати все необхідне за допомогою особистих повідомлень на сторінку вашого регіону:

Також інформацію про графіки відключення світла можна знайти на сайті регіону:

Як відомо, вже два місяці поспіль російські війська роблять все можливе, аби знищити енергосистему України. Кремлівські пропагандисти у свою чергу займаються тим, аби ракетні обстріли мали достатній вплив на українців.

Теги: Україна ДТЕК електроенергія

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