Після атаки «Шахедів» у деяких районах Києва зникло світло

Вночі 19 грудня Київ опинився під масовими обстрілами «дронів-камікадзе»

Рашисти вночі 19 грудня тероризували мирні українські міста. Вибухи лунали у різних локаціях Києва та Київської області.

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За інформацією столичних пабліків, після нічних «прильотів» в деяких районах Києва зникло світло. Офіційної інформації щодо пошкоджень інфраструктури поки немає.

Повідомляють, що у Києві застосовують аварійне відключення електроенергії.

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Нагадаємо, у зв'язку з вибухами у місті Київська міська військова адміністрація виступила із заявою. Столичній ППО в повітряному просторі Києва вдалося збити дев'ять ворожих безпілотників.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про збиття ворожих дронів над областю. Цікаво, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили вже після успішної роботи ППО.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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