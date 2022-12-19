Вибухи прогриміли у двох районах Києва – Кличко

Вибухи на спалахи від них 19 грудня 2022 року на південних околицях столиці

ППО вже збила дев'ять ворожих дронів над столицею

У ніч на понеділок, 19 грудня, у Шевченківському та Солом'янському районах Києва прогриміли вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Кілька вибухів пролунали у Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях», – написав він у Telegram.

Детальніше про вибухи Кличко пообіцяв повідомити згодом.

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Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.

Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.

О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.

Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло. Офіційної інформації щодо пошкоджень інфраструктури поки немає.

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За останніми даними, в повітряному просторі Києва збито вже дев'ять ворожих БПЛА.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про збиття ворожих дронів над областю. Цікаво, що повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили вже після успішної роботи ППО.