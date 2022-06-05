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    У світі

    Європа шукає заміну російській нафті: Ведуться переговори з ОАЕ

    Ембарго на російську нафту стало частиною шостого пакета санкцій ЄС проти Росії - Європа шукає заміну російській нафті: Ведуться переговори з ОАЕ
    Ембарго на російську нафту стало частиною шостого пакета санкцій ЄС проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Європейські країни зараз активно шукають альтернативних Росії постачальників енергоносіїв

    У зв’язку із введенням ембарго на російську нафту шостим пакетом санкцій ЄС Франція шукає альтернативне постачання, зокрема з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Про це повідомляє Reuters.

    Інформацію про переговори з ОАЕ підтвердив міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер.

    «Є дискусії з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті», – сказав французький міністр у коментарі радіостанції Europe 1.

    Як відомо, шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі, Рада ЄС затвердила 3 червня. До пакета санкцій увійшло довгоочікуване ембарго на російську нафту, що має зменшити ресурси агресора, зокрема і для ведення війни в Україні.

    Нагадаємо, раніше заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Європейський союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Польський міністр заявив, що нові санкції повинні бути ще жорсткішими – в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи Swift.

    Яблонський також переконаний, що Європі необхідно ввести ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що частина країн представників Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) розглядають можливість виключення Росії. Зокрема, деякі члени ОПЕК вивчають ідею припинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Це означає, що російську нафту на світовому ринку можуть замістити Саудівська Аравія, ОАЕ та інші.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Європа шукає заміну російській нафті: Ведуться переговори з ОАЕ