Пропагандистка Овсяннікова дорікнула українцям, що вони «грають на боці спецслужб РФ»

Російська пропагандистка також повідомила, що наразі уже не перебуває в Україні

Ексредакторка російського пропагандистського «Первого канала», позаштатна співробітниця німецької газети Die Welt Марина Овсяннікова після хвилі критики за її візити до Одеси та Києва дорікнула українцям. Мовляв, вони «грають на боці російських спецслужб». Про це вона написала у соцмережах.

У Twitter на запитання, навіщо Овсяннікова приїхала в Україну, де їй, «м'яко кажучи, не раді», та відповіла, що «як журналістка Die Welt, приїхала висвітлювати події в Україні, щоб розповісти росіянам правду».

«Українці просто не розуміють, що грають на боці російських спецслужб. Кремль знищив ворога руками своїх ворогів», – написала Овсяннікова.

У своєму сьогоднішньому дописі Овсяннікова не уточнила, коли була в Києві, а пост написано так, що складається враження, ніби йдеться про сьогодні. На опублікованому нею відео у місті іде дощ. На запитання у коментарях у Facebook, чи точно Овсяннікова зараз у столиці України, враховуючи, що в тексті не згадано про сьогоднішній ракетний удар по місту, Овсяннікова заявила, що «вже давно не в Україні», а відео нібито, було зняте ще 30 травня.

Як відомо, Марина Овсяннікова повідомила, що 3 червня приїхала до Одеси. У відповідь на критичні закиди в коментарях, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсяннікова написала: «Особисто я нічого поганого Україні не зробила, навпаки – захищаю її», та уточнила, що «не писала пропагандистських текстів, а була технічною працівницею у міжнародному відділі». Вона не розуміє, чому не може приїхати в «країну, де народилась», де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька.

А сьогодні, 5 червня, Овсяннікова заявила, що побувала у Києві та оприлюднила відео, зняте на вулицях міста.

Нагадаємо, пресконференція за участю російської пропагандистки, а нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової мала відбутися 1 червня, але була скасована. Гендиректор «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».

Згодом стало відомо, що пресконференцію російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформагенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»).

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

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