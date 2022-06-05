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  4. У річковий порт на Одещині прибуде перший контейнерний караван (фото)
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    Новини

    У річковий порт на Одещині прибуде перший контейнерний караван (фото)

    Під час блокади українських морських портів дунайський флот можна використовувати більш ефективно - У річковий порт на Одещині прибуде перший контейнерний караван (фото)
    Під час блокади українських морських портів дунайський флот можна використовувати більш ефективно
    фото: udp.one

    Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца

    Перший контейнерний караван вже скоро прибуде в річковий порт Ізмаїла, що на Одещині. Караван прямує в Україну з румунського міста Констанца. Про це повідомляє пресслужба Українського Дунайського судноплавства.

    Наприкінці травня у Румунії вперше був сформований караван у складі самохідного судна «Капітан Ширков» та п’яти барж. Його завантажили лише на 50% імпортним вантажем. Караван прибуде в Ізмаїл наступного тижня.

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    У річковий порт на Одещині прибуде перший контейнерний караван (фото)
    У річковий порт на Одещині прибуде перший контейнерний караван (фото)

    Зазначається, що під час блокади українських морських портів дунайський флот можна використовувати більш ефективно.

    «Каравани з зерном, як правило, змушені здійснювати зворотні переходи в баласті. Водночас контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 4 червня російські окупаційні війська обстріляли один з районів міста Миколаєва. Місцеві ЗМІ повідомляють, що окупанти обстріляли порт «Ніка-Тера». Снаряд потрапив до приміщення, де знаходився шрот соняшника. Спалахнула пожежа, яка тривала більше години – дим від неї було видно у всьому місті.

    Теги: росія окупанти війна Ізмаїл Україна порт окупація флот перевезення час #stoprussia
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    У річковий порт на Одещині прибуде перший контейнерний караван (фото)