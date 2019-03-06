  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ремонт будинків, де створено ОСББ, фінансуватиме Київ

    • Розсилка
    Ремонт будинків, де створено ОСББ, фінансуватиме Київ

    Можливість ремонту за рахунок міста надається лише раз для одного об’єкту

    На пленарному засіданні Київської міської ради 5 березня депутати прийняли рішення, відповідно до якого будинкам, де створено ОСББ, місто надаватиме кошти на проведення ремонтних робіт.

    Читайте також

    Відтак, столиця фінансуватиме ремонтні роботи та роботи з термомодернізації конструктивних елементів багатоквартирного будинку. Однак, така можливість надається лише раз для одного об’єкту. Від киян вимагається лише створити ОСББ, оскільки підтримка надаватиметься лише після державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    «До уваги обов’язково буде братися вік будинку. Розрахунок суми підтримки ОСББ розраховуватимуть за такою формулою: 250 гривень необхідно помножити на загальну площу будинку та на вік будинку. Коефіцієнт віку будинку розраховується кожні 10 років», - зазначив співавтор даного рішення, депутат Київради Олег Костюшко.

    Кошти підтримки ОСББ спрямовуються виключно для здійснення реконструкції, реставрації, проведення капремонтів та технічному переоснащенню спільного майна. Жодним чином вони не підлягають розподілу між співвласниками будинку.

    «Цим рішенням ми не лише покращимо якість житлового фонду столиці, але й будемо стимулювати киян брати відповідальність у свої руки та ставати справжніми господарями свого дому», – наголосив Костюшко.

    Головними розпорядниками коштів на підтримку ОСББ будуть районні державні адміністрації. Саме до них потрібно звертатися Голові правління об’єднання для отримання відповідної фінансової допомоги.

    Рішення підтримали 85 депутатів Київради.

    Читайте також
    Київ Київрада ОСББ ремонт будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ