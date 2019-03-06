Ремонт будинків, де створено ОСББ, фінансуватиме Київ



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Можливість ремонту за рахунок міста надається лише раз для одного об’єкту

На пленарному засіданні Київської міської ради 5 березня депутати прийняли рішення, відповідно до якого будинкам, де створено ОСББ, місто надаватиме кошти на проведення ремонтних робіт.

Відтак, столиця фінансуватиме ремонтні роботи та роботи з термомодернізації конструктивних елементів багатоквартирного будинку. Однак, така можливість надається лише раз для одного об’єкту. Від киян вимагається лише створити ОСББ, оскільки підтримка надаватиметься лише після державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«До уваги обов’язково буде братися вік будинку. Розрахунок суми підтримки ОСББ розраховуватимуть за такою формулою: 250 гривень необхідно помножити на загальну площу будинку та на вік будинку. Коефіцієнт віку будинку розраховується кожні 10 років», - зазначив співавтор даного рішення, депутат Київради Олег Костюшко.

Кошти підтримки ОСББ спрямовуються виключно для здійснення реконструкції, реставрації, проведення капремонтів та технічному переоснащенню спільного майна. Жодним чином вони не підлягають розподілу між співвласниками будинку.

«Цим рішенням ми не лише покращимо якість житлового фонду столиці, але й будемо стимулювати киян брати відповідальність у свої руки та ставати справжніми господарями свого дому», – наголосив Костюшко.

Головними розпорядниками коштів на підтримку ОСББ будуть районні державні адміністрації. Саме до них потрібно звертатися Голові правління об’єднання для отримання відповідної фінансової допомоги.

Рішення підтримали 85 депутатів Київради.