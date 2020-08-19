Ремонт Шулявського мосту: що там зараз відбувається (фото)



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Влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на Шулявському шляхопроводі Фото: Департамент транспортної інфраструктури

Рух Шулявським шляхопроводом обмежено до 23 серпня

На Шулявському шляхопроводі в Києві розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на головному шляхопроводі та на підходах зі сторони вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

У КМДА нагадали киянам про часткове обмеження руху транспортних засобів в районі розв’язки на період виконання робіт до 05:00 23 серпня.

Раніше повідомлялося, що обмеження руху на Шулявському шляхопроводі триватиме до 20 серпня.

Нагадаємо, реконструкція Шулявського мосту почалась навесні 2019 року. Автомобільний рух мостом було відновлено наприкінці грудня 2019 року.

Тривають роботи з облаштування з’їздів. Загальна вартість реконструкції розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн, тривалість будівництва - 17 місяців.

Пізніше влада Києва заявила про зростання вартості проекту через значні зміни у проектних рішеннях.

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