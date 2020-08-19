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    Новини

    Ремонт Шулявського мосту: що там зараз відбувається (фото)

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    <span>Влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на Шулявському шляхопроводі</span> - Ремонт Шулявського мосту: що там зараз відбувається (фото)
    Влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на Шулявському шляхопроводі
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури

    Рух Шулявським шляхопроводом обмежено до 23 серпня

    На Шулявському шляхопроводі в Києві розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на головному шляхопроводі та на підходах зі сторони вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    У КМДА нагадали киянам про часткове обмеження руху транспортних засобів в районі розв’язки на період виконання робіт до 05:00 23 серпня.

    Раніше повідомлялося, що обмеження руху на Шулявському шляхопроводі триватиме до 20 серпня.

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    Ремонт Шулявського мосту: що там зараз відбувається (фото)
    Ремонт Шулявського мосту: що там зараз відбувається (фото)

    Нагадаємо, реконструкція Шулявського мосту почалась навесні 2019 року. Автомобільний рух мостом було відновлено наприкінці грудня 2019 року.

    Тривають роботи з облаштування з’їздів. Загальна вартість реконструкції розв’язки на початку робіт становила 830,12 млн грн, тривалість будівництва - 17 місяців.

    Пізніше влада Києва заявила про зростання вартості проекту через значні зміни у проектних рішеннях.

    У лютому 2020 року стало відомо, що Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик») у 700 млн грн. Столична влада вважає таку ціну завищеною і не буде її платити.
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