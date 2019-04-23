Реставрацію Караїмської кенаси мають розпочати цього року



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Караїмська кенаса на Ярославовому валу, 7

КМДА направила до Міністерства культури на погодження проект реставрації разом із обліковою документацією та охоронним договором

Пам’ятку місцевого значення на вул. Ярославів Вал, 7 (Караїмська кенаса) мають відреставрувати протягом 2019-2020 років. Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

«Департамент охорони культурної спадщини уклав охоронний договір із балансоутримувачем пам’ятки – Департаментом культури. Одним із пунктів договору визначено провести ремонтно-реставраційні роботи протягом 2019-2020 років», – сказав Никоряк.

У договорі йдеться, що балансоутримувач несе відповідальність за нерухоме майно, усі цінні історико-архітектурні елементи екстер’єру та інтер’єру, що належать до пам’ятки. Також балансоутримувач повинен взяти участь у виконанні робіт із художнього освітлення фасадів будинку згідно із проектом, погодженим у встановленому порядку.

«В охоронному договорі ще доволі багато пунктів. Але всі вони направлені на збереження пам’ятки. Серед обов’язкового – пам’ятка має утримуватись у належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Окрім того, балансоутримувач зобов’язаний утримувати територію пам’ятки упорядженою і не допускати її використання для нового будівництва або інших господарських потреб, що можуть зашкодити пам’ятці. Категорично заборонено робити будь-які прибудови та переробляти її як ззовні, так і всередині. Заборонено навіть вести будь-які земляні роботи на території пам’ятки без спеціального письмового дозволу центрального органу охорони – Мінкультури», – додав Никоряк.

У договорі зазначено, що пам’ятка має використовуватись винятково за функціональним призначенням. Балансоутримувач також має своєчасно проводити реставраційні роботи винятково із дотриманням погодженого проекту.

Своєю чергою, директор Департаменту культури Діана Попова повідомила, що Департамент вже направив до Міністерства культури на погодження проект реставрації разом із обліковою документацією та охоронним договором.

Будівництво кенаси здійснено за проектом та під наглядом архітектора М. Городецького у 1898-1900 рр. Скульптурне оздоблення виконувала майстерня італійця Еліа Сала. Після реконструкції у 1968 році ліворуч кенаси було добудовано касовий вестибюль, фойє і криту галерею, що веде до глядацької зали (колишньої молитовної). У 1981 році кенасу перетворено на Республіканський будинок актора, закрито парадний вхід. Під час ремонтно-реставраційних робіт гофрований цинкований купол демонтовано, зазнали змін і декор фасадів та інтер’єра, ажурна огорожа і брама центрального порталу тощо.

Нагадаємо, біля столичної мерії митці Києва провели мітинг проти перетворення культурних закладів на комерційні об’єкти.

Директор Будинку актора Вікторія Московенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» розповіла, що заплановані «роботи» щодо реставрації будівлі Караїмської кенаси мають втаємничений характер.