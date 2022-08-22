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Смог над Києвом: стало відомо, через що забруднилося повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смог над Києвом: стало відомо, через що забруднилося повітря
Причиною смогу стало перенесення в наш регіон повітря з пиловими частками із Каспійської низовини
фото з відкритих джерел

На очищення повітря можна розраховувати лише завтра ввечері

Смог над Києвом, який був помічений в понеділок, 22 серпня і розтягнувся по Київській області зникне лише завтра. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

«Супутникова інформація підтверджує локалізацію та переміщення пилу саме до нашого регіону. За синоптичними розрахунками, на покращення ситуації, очищення повітря можна розраховувати лише завтра ввечері», – розповів він.

За словами Постриганя, причиною цього явища стало перенесення в наш регіон повітря з пиловими частками із Каспійської низовини та інших азіатських регіонів.

«Запах диму не відчувається. Важливо – переважають південно-східні вітри. Саме транскордонне перенесення завислих частинок пилу зумовили таке погіршення відомості», – додав синоптик.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві, 22 серпня, спостерігається задимлення повітря. Київська влада закликала мешканців не поспішати з прогулянками.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Теги: природа Київ повітря

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