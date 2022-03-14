Обстріл Києва: є загиблі та багато поранених (фото)

Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів

Окупанти сьогодні, 14 березня, атакували Київ. Снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Київ сьогодні зазнав атак ворога. Рано вранці снаряд потрапив у 9-ти поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців», – зазначив Кличко.

Також уламки ракети впали на одну з вулиць столиці, внаслідок чого загинули люди. «А буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці», – написав Кличко.

Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.