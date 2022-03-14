У Prozorro з’явився тендер на закупівлю пів тисячі танків росіян

Тендер на закупівлю танків із гумором назвали «Танки б/у можно без башти, горілі з кацапських військових частин»

Село на Харківщині жартома оголосило тендер на закупівлю ворожих танків

Близнюківська селищна рада у Харківській області шукає підрядника, який продасть їм 500 підбитих російських танків. Про це інформує «Вільне радіо» з посиланням на портал публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що готові купувати навіть горілі та без башти. Тендер на закупівлю танків із гумором назвали «Танки б/у можно без башти, горілі з кацапських військових частин».

Згідно з «тендерною документацією», придбати хочуть 500 одиниць техніки. Бюджет закупівлі – 100 мільйонів гривень. Тобто по 200 тис. за одну підбиту російську військову машину.

У «документації» також вказали: «Чим більше, тим краще. Тендер для вирішення питання нестачі металобрухту». А також зазначили, що хочуть купити не лише танки, а й бойові машини піхоти, бронетранспортери тощо.

Такий вигляд має «документація» до тендера

Заступник Близнюківської селищної ради Євгеній Лукінов зазначив, що це був лише жарт. Але на тендер вже почали відгукуватися.

У рубриці «Запитання до процедури» вже є запитання від одного з потенційних підрядників:

«Ми докладемо максимум зусиль, щоби запропонувати різноманітні асортименти підбитої російської техніки та максимальної кількості. Прошу уточнити: із полоненими візьмете чи тільки підбиту техніку?». На це замовник відповів, що готовий внести зміни до тендерної «документації».

«Дякую за запитання! В разі потреби та Вашої зацікавленості в нашому Замовленні, ми готові внести зміни до тендерної документації. А якщо встигнемо підготувати стійло для вищевказаних пі******в то проведемо додаткові торги. Слава Україні!», – відповів замовник.

Посадовець розповів, що були й інші люди, які цікавилися, скільки підбитих російських танків потрібно селищній раді, чи підійдуть інші види техніки тощо.