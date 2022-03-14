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    Економіка та фінанси

    У Prozorro з’явився тендер на закупівлю пів тисячі танків росіян

    Тендер на закупівлю танків із гумором назвали &laquo;Танки б/у можно без башти, горілі з кацапських військових частин&raquo; - У Prozorro з’явився тендер на закупівлю пів тисячі танків росіян
    Тендер на закупівлю танків із гумором назвали «Танки б/у можно без башти, горілі з кацапських військових частин»
    фото з відкритих джерел

    Село на Харківщині жартома оголосило тендер на закупівлю ворожих танків

    Близнюківська селищна рада у Харківській області шукає підрядника, який продасть їм 500 підбитих російських танків. Про це інформує «Вільне радіо» з посиланням на портал публічних закупівель Prozorro.

    Зазначається, що готові купувати навіть горілі та без башти. Тендер на закупівлю танків із гумором назвали «Танки б/у можно без башти, горілі з кацапських військових частин».

    Згідно з «тендерною документацією», придбати хочуть 500 одиниць техніки. Бюджет закупівлі – 100 мільйонів гривень. Тобто по 200 тис. за одну підбиту російську військову машину.

    У «документації» також вказали: «Чим більше, тим краще. Тендер для вирішення питання нестачі металобрухту». А також зазначили, що хочуть купити не лише танки, а й бойові машини піхоти, бронетранспортери тощо.

    Такий вигляд має «документація» до тендера

    Такий вигляд має «документація» до тендера

    Заступник Близнюківської селищної ради Євгеній Лукінов зазначив, що це був лише жарт. Але на тендер вже почали відгукуватися.

    У рубриці «Запитання до процедури» вже є запитання від одного з потенційних підрядників:

    «Ми докладемо максимум зусиль, щоби запропонувати різноманітні асортименти підбитої російської техніки та максимальної кількості. Прошу уточнити: із полоненими візьмете чи тільки підбиту техніку?». На це замовник відповів, що готовий внести зміни до тендерної «документації».

    «Дякую за запитання! В разі потреби та Вашої зацікавленості в нашому Замовленні, ми готові внести зміни до тендерної документації. А якщо встигнемо підготувати стійло для вищевказаних пі******в то проведемо додаткові торги. Слава Україні!», – відповів замовник.

    Посадовець розповів, що були й інші люди, які цікавилися, скільки підбитих російських танків потрібно селищній раді, чи підійдуть інші види техніки тощо.

    Теги: Росія бюджет військова техніка тендер ProZorro село
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    У Prozorro з’явився тендер на закупівлю пів тисячі танків росіян