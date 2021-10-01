Проїзд на халяву. Російський банк сьогодні катає всіх безплатно у київському метро (фото)

Рекламна акція закінчиться, коди буде використано мільйон квитків

У п’ятницю, 1 жовтня, Альфа-банк влаштував акцію в київському метро. Сьогодні мільйон пасажирів можуть проїхати безкоштовно за рахунок російського банку в Україні.

Акція стартувала вранці і закінчиться з останнім мільйонним квитком, повідомляється на сторінці банку у Facebook.

Як отримати квиток?

Щоб проїхати безкоштовно, потрібно отримати в касі безкоштовний QR-квиток. Один квиток дає право на один проїзд. Далі сканувати QR-квиток на турнікеті.

Фото з Facebook

«Навіщо це тобі? Тому що інколи кожному з нас потрібен той, хто скаже: ти можеш все. Сьогодні й зараз – обирай рух. І дій», – пояснили в банку свою акцію.

У коментарях під дописом Альфа-банку кияни скаржаться, що працівники метрополітену або взагалі не інформують пасажирів про акцію, або повідомляють вже тоді, коли пасажири пройшли через турнікет, оплативши поїздку.

Як відомо, «Альфа-Банк» в Україні належить російському бізнесмену Михайлу Фрідману та його партнерам Олексію Кузьмичову і Герману Хану.

Нагадаємо, збитки комунального підприємства «Київський метрополітен» за результатами першого півріччя 2021 року склали понад 1,181 млрд грн.