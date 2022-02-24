Російський напад: Київ став у заторах (фото)

Заступник глави МВС таож дав рекомендації, як поводитися у екстрених ситуаціях при ДТП

Багато мешканців Києва намагаються виїхати з міста через російський наступ, через що на виїзді з міста та на основних шляхах утворилися великі затори. Заступник глави МВС Антон Геращенко рекомендує не піддаватися паніці та по можливості залишатися вдома.

«Після вторгнення багато мешканців Києва хочуть виїхати, щоб захистити свої родини. Величезний трафік на виїзді з Києва. Я б не рекомендував вам йти прямо зараз. Ви просто витрачаєте години стоячи в заторі і нервуєте. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Оскільки ймовірність померти на дорозі в багато разів більша, ніж від російського вторгнення», – написав Геращенко.

Заступник глави МВС таож дав рекомендації, як поводитися у екстрених ситуаціях при ДТП. «Якщо ви, водій, потрапили в ДТП без жертв та травм, будь ласка, обміняйтеся телефонами з іншим водієм та не освітлюйте дорогу бажаючим за кермом. Патрульна поліція не поїде на поїздки на реєстрацію ДТП без постраждалих. Будь ласка, поставитесь до цього з розумінням. У поліції тепер є важливіші справи, забезпечити порядок на вулицях міст», – уточнив Геращенко.

Як повідомлялося, на Київщині горить штаб Національної гвардії. Нагадаємо, одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Як повідомляв «Главком», російська ракета впала в кількох метрах від житлових будинків у Києві. Поліція очепила територію та не підпускає місцевих мешканців до місця падіння засобу ураження. На місці працюють вибухотехники. Сьогодні вранці, 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України