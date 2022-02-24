На Київщині горить штаб Національної гвардії (фото)

Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів

На Київщині загорівся штаб Національної гвардії. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Оперативна інформація про наслідки ворожих обстрілів на території Київської області. Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ Київської області», – сказано у повідомленні.

Голова Київської ОДА звернувся до жителів регіону.

«Дорогі земляки! Зараз, як ніколи, потрібно об’єднатися та зберігати спокій! Наразі терміново скликаю оперативний штаб. Звіряємо інформацію по районах Київщини. Як тільки матиму достовірні дані – повідомлю вам. Довіряйте виключно перевіреним джерелам! Усі служби, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, працюють в посиленому режимі 24/7.За можливості лишайтеся вдома. Тримаймося», – звернулися до населення в ОДА.

Нагадаємо, одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Як повідомляв «Главком», російська ракета впала в кількох метрах від житлових будинків у Києві. Поліція очепила територію та не підпускає місцевих мешканців до місця падіння засобу ураження. На місці працюють вибухотехники. Сьогодні вранці, 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.